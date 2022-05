L’equip d’arqueòlegs que treballa en la recuperació de les restes del Fòrum romà de Llívia, el més gran trobat i excavat al Pirineu, compta que en un futur pròxim caldrà redactar un projecte de conservació d’aquest patrimoni que inclourà una estructura que el cobreixi. L’equipament no tan sols ha de permetre el manteniment de les restes sinó que, alhora, ha de facilitar la visita museïtzada tot l’any.

L’Ajuntament i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica treballen amb la perspectiva que una vegada realitzada la nova fase de treballs aquest estiu, caldrà afrontar el projecte per crear al costat de l’església algun tipus d’edifici o estructura que cobreixi el llegat romà i el protegeixi de la pluja i de la neu. En aquest sentit, el director de l’ICAC, Josep Maria Palet, ha explicat que «necessitem tapar les restes a l’hivern perquè es perden i es fan malbé; estem treballant amb el serveis de Patrimoni de la Diputació de Girona per fer una primera cobertura abans d’excavar el temple perquè no se’ns faci malbé, però quan estigui acabada, caldrà fer una actuació que asseguri el temple».

Palet ha apuntat que «s’haurà de fer un projecte que posi en valor les restes i alhora les protegeixi; caldrà fer-lo a mitjà o a llarg termini». El director de l’Institut d’Arqueologia Clàssica ha posat d’exemple algunes estructures que s’han aixecat sobre restes arqueològiques romanes al nord d’Europa, en zones de clima sever com el de la Cerdanya.