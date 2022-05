La Cerdanya ha reeditat el programa Arrela’t que a través d’una campanya de micromecenatge i de subvencions públiques fomenta que els emprenedors, especialment els joves, es puguin arrelar a la vall. El programa, que el Consell Comarcal impulsa conjuntament amb la resta de consells del Pirineu, obrirà el pròxim dia 19 de juny el termini de presentació de projectes.

El programa Arrela’t preveu una inversió pública màxima de 24.000 euros a repartir entre els sis projectes guanyadors en cada una de les comarques del Pirineu. Aquesta aportació pública s’activarà doblant les aportacions privades que aconsegueixi cada projecte a través del micromecenatge. Durant l’estiu un jurat valorarà els projectes presentats i els puntuarà en base a un barem que donarà més punts a, per exemple, els joves emprenedors. Els sis projectes guanyadors participaran posteriorment en la campanya de matchfunding Arrelat 2022. En tant que els projectes aconsegueixin el pressupost mínim de la part privada, les administracions el doblaran. Al programa a la Cerdanya hi prenen part les diputacions de Lleida i Girona i el mateix Consell Comarcal. A fi efecte d’ajudar els emprenedors a tirar endavant els seus projectes, l’àrea de Joventut del mateix Consell ha programat sis càpsules formatives a les comarques sobre, per exemple, la viabilitat econòmica dels projectes, la comunicació, la realització de memòries del projecte, l’elaboració de memòries i objectius o les recompenses que cal oferir als mecenes que hi aportin diners. La que s’organitzarà a la Cerdanya se centrarà en l’economia social i solidària. En aquest sentit, la tècnica de Joventut del Consell Neus Baraldés ha explicat que «el que volem és fomentar projectes que aportin un retorn social al territori; que siguin nets i transparents». Al programa s’hi poden presentar tant persones particulars com entitats. La previsió del Consell és que la campanya realitzi la recollida de fons durant la tardor per tal que abans d’acabar l’any s’hagin recaptat tots els diners. En la primera edició, l’any passat, el projecte guanyador va ser l’Espai Rural la Trumferia de Cerdanya.