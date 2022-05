La Diputació de Girona ha inaugurat una exposició que te com a objectiu donar a conèixer els seus orígens, història i funcionament. La mostra, que porta per títol «Diputació de Girona. Dos-cents anys amb els municipis», s’ha inaugurat aquesta setmana passada amb un programa de visites que es mantindrà obert a les sales d’exposicions de la planta baixa de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona fins al 25 de juny. En l’acte d’inauguració hi van intervenir el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, que va recalcar el paper «d’ajuntament dels ajuntaments» de la corporació durant aquests dos segles: «Sempre hem estat al costat dels municipis, donant-los assessorament, servei i suport econòmic, i adaptant-nos a les seves necessitats quan ha calgut. Això ha passat recentment davant circumstàncies excepcionals com el temporal Gloria i la pandèmia de la covid-19».