La Generalitat impulsa l'elaboració de l’Agenda l’Estratègica del Pirineu amb horitzó 2030, que serà "un full de ruta per orientar el desenvolupament sostenible de les comarques pirinenques els propers anys amb un segell i identitat propi", segons fonts del departament de Territori. Aquest dimarts, el conseller Jordi Puigneró ho ha posat en coneixement de la resta de membres del Consell Executiu de la Generalitat en la reunió de govern. En el seu conjunt, l’Agenda serà un procés de participació i concertació territorial a tots els nivells administratius i amb tots els agents del territori.

El Govern inicia ara un procés participatiu per elaborar una agenda prèvia, un document d’anàlisi de les potencialitats i reptes del territori. Serà una oportunitat per posar sobre la taula arguments de debat que després es podran concretar en l’Estratègia del Pirineu. El procés participatiu de l’Agenda estarà obert a tothom fins el mes d’octubre i es desenvoluparà a partir d’un document d’avanç que avui ha rebut el vistiplau del Consell Executiu.

L’economia del segle XXI, una oportunitat

L’objectiu del Govern és orientar el futur sostenible del Pirineu, tant pel que fa a la seva població, garantint-ne l’arrelament, com a l’accés als serveis bàsics i la connectivitat física i digital, segons expliquen fonts del departament de Territori. L’Agenda es concretarà des de l’autodesenvolupament del territori, prioritzant les accions més transformadores que funcionin com a tractores de l’economia, i en cogovernança des de les pròpies comarques del Pirineu. L'Agenda fixa quatre pilars de debat. Un primer de les persones i la governança. Accions per a l’arrelament de la població i la garantia d’accés als serveis bàsics, l’accés a l’habitatge, la creació de serveis mancomunats, la creació de l’Agència de desenvolupament dels territoris del Pirineu, el desplegament de la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran o l’aplicació de l’Agenda rural i l’Agenda urbana de Catalunya.

Un segon eix inclourà el desplegament d’un paquet legislatiu específic que passa per una nova Llei de muntanya, la Llei de territori i la creació d’un codi de legislació local que reculli la singularitat dels municipis rurals. Aquest singularitat és un dels aspectes que s'ha demanat en els darrers mesos des d'entitats com l'associació de micropobles. S'inclou també en aquest primer eix "l’accés i l’ús sostenible, inclusiu i equitatiu, als recursos naturals, la gestió dels boscos i sòls agrícoles, la potenciació d’una indústria verda, els parcs naturals com a porta d’entrada al Pirineu o el desplegament de les energies renovables i de les infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics. L’aprovació d’un Pla territorial sectorial de turisme al Pirineu completa aquest eix". També es debatrà en el document com aprofitar el patrimoni cultural i l’esport com a motor de desenvolupament, la creació del Museu virtual del Pirineu o les mesures per esdevenir un territori intel·ligent i aprofitar les possibilitats del teletreball per atreure talent. El Llibre blanc de les estacions de muntanya, aprovat el 2020, servirà per guiar la diversificació d’aquestes infraestructures.

La quarta i última part tractarà sobre la millora de les infraestructures,, l’arribada de la fibra òptica a tots els municipis i la garantia de cobertura de mòbil; els plans directors de mobilitat, la integració tarifació i el transport a la demanda juntament amb el manteniment dels camins, i el desplegament de la xarxa d’heliports públics H24.