La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran s’ha sumat a la XXIII Setmana Sense Fum que se celebra des de dimecres passat fins el dia 31 de maig amb el lema Deixa de fumar i comença a sumar. El departament del Govern ha anunciat la celebració de diferents propostes organitzades pels equips d’atenció primària (EAP)de Sort, Oliana, Pont de Suert, Tremp i Cerdanya. Així, l’EAP Sort ha previst pel 31 de maig una sessió d’educació sanitària sobre el tabac dirigida als alumnes d’ESO de l’Institut Hug Roger III. L’EAP Cerdanya va visitar el dia 27 l’Escola Vedruna de Puigcerdà per explicarà als més joves els riscs del tabac, i el 31 ho farà a l’Institut Pere Borrell, on s’elaborarà una pancarta amb lemes ideats pels alumnes per deixar de fumar. A més, s’editarà un vídeo amb pacients que han abandonat el tabac.