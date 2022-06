La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat que Catalunya està disposada a presentar una candidatura en solitari si no hi ha acord amb l'Aragó per fer-la conjunta. En una atenció als mitjans aquest dimecres abans d'assistir a un acte al Comitè Olímpic Espanyol (COE) amb presència del president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach; Vilagrà ha expressat la voluntat de "col·laborar" amb l'Aragó, però que si no es pot tancar, els informes de la Generalitat "avalen" l'opció de presentar-s'hi sols. "Sempre hem dit que no volem perdre l'oportunitat de tenir Jocs", ha subratllat.

Vilagrà ha explicat la seva presència a l'acte de signatura d'un acord del COE amb el Ministeri d'Inclusió i la Fundació Olímpica pel Refugiat sobre la participació de l'esport en el sistema d'acollida de refugiats per la voluntat de demostrar l'interès de Catalunya en els Jocs d'hivern del 2030. "El que farem és expressar la voluntat de Catalunya de tenir Jocs, de no renunciar-hi. Sempre hem explicat que volíem una candidatura col·laborativa, però si hi ha acord, Catalunya està disposada a estudiar alternatives", ha dit Vilagrà, que ha recordat que des de 2010 es treballa en l'opció d'una candidatura en solitari.