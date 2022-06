La Cerdanya viurà enguany un dels estius amb més oferta lúdica i cultural dels darrers anys. El fet que ja s'estiguin duent a terme esdeveniments de tot tipus sense les restriccions que imposava fins ara la pandèmia, fa que s'estiguin programant actes amb tota "normalitat" i obtenint una resposta positiva per part del públic, segons ha explicat l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira. Precisament, la capital cerdana i la localitat de Llívia compartiran de nou aquest agost el Festival de Música de la Cerdanya, que arriba a la seva sisena edició. El certamen combina música clàssica i actual i oferirà nou concerts, en un programa més "eclèctic" que inclou artistes coneguts com Miki Núñez i Elena Gadel o la Simfònica del Vallès, entre d'altres.

Tant Piñeira com l'alcalde de Llívia, Elies Nova, han destacat l'èxit que ha tingut la col·laboració entre els dos municipis per organitzar el festival, que s'ha anat consolidant i ha servit per "reforçar mútuament" l'oferta musical. La programació d'enguany arrencarà el 5 d'agost amb un concert de gospel a l'Església de Sant Domènec de Puigcerdà i clourà el 27 del mateix mes amb la proposta 'Íntimament Llach', a càrrec de Neus Mar i que tindrà lloc a la pista del parc de Sant Guillem de Llívia. Mentre, Elena Gadel i Marta Robles també actuaran en aquest espai el 10 d'agost i Miki Núñez ho farà el dia 2 a la plaça de Santa Maria de Puigcerdà.

Pel que fa a la Simfònica del Vallès, oferirà tres propostes diferents entre les dues localitats el 12, 15 i 20 d'agost. En aquesta darrera data, interpretarà a Puigcerdà la 'Rhapsody in blue' de Gershwin juntament amb el pianista Marco Mezquida. El dia 20 també tindrà lloc, per primer cop dins el certamen, un concert simfònic adreçat al públic familiar. Aquest anirà a càrrec de l'Orthemis Orchestra, la qual acostarà la música clàssica als més petits tot partint de l'humor.

L'alcalde de Puigcerdà ha destacat l'esforç que s'ha fet des de l'organització per tal d'encabir propostes per atreure nous públics, en un "cartell de luxe", ha afirmat. Finalment, ha dit que les persones que optin per visitar la comarca a l'estiu comptaran amb una àmplia oferta musical, "bona i de tots els estils i de tots els gèneres", ha dit, en referència a la multitud de certàmens que s'organitzen enguany a la Cerdanya.

Una vintena d'actes a la Setmana Cultural del Roser

Pel que fa a la programació de la Setmana Cultural del Roser, que arriba a la seva 26a edició i tindrà lloc a Puigcerdà de l'1 al 10 de juliol, estarà conformada per una vintena de propostes i un 75% d'aquestes s'organitzen de la mà d'entitats de la capital cerdana i d'arreu de la comarca. El tret de sortida a les activitats el donarà la representació del musical 'Mamma mia!', a càrrec de l'Associació Cerdanya Musical que enguany compleix deu anys. D'entre les novetats, hi haurà la primera Jornada d'astronomia de Cerdanya, a càrrec del Grup de Recerca de Cerdanya, i un taller de ball de bastons, impartit per la recentment creada Colla Bastonera de Cerdanya.

També hi destaca la programació d'una festa holi encarada al públic familiar i la presentació del llibre 'El Transpirinenc: Ripollès-Cerdanya-Arieja" de Sandra Adam i Martí Solé, en el marc dels actes per commemorar el centenari de l'arribada del tren a Puigcerdà. Piñeira ha explicat que s'ha apostat per repartir més les activitats arreu del municipi. L'alcalde de la capital cerdana també ha afirmat que enguany serà l'estiu de més oferta cultural i lúdica, amb una programació superior a la d'abans de la pandèmia i "molt per sobre de les activitats que hi ha hagut habitualment a la vila durant la temporada estival", ha assegurat.