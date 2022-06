El departament de Salut ha activat la redacció del Pla de Salut Territorial per a l’Alt Pirineu i l’Aran, un document que ha de sevir per adaptar l’atenció sanitària a la realitat social i geogràfica de la demarcació atenent les seves necessitats.

Des del Govern han apuntat que el Pla de Salut de l’Alt Pirineu i l’Aran serà «l’instrument i marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut dins l’àmbit de la Generalitat». En aquesta línia, el document «aprofundeix en les prioritats que s’impulsaran a l’Alt Pirineu i Aran i ha d’encarar el repte de millorar els resultats en salut i benestar de la població, tot adoptant una visió més àmplia del concepte de salut i avançant en la transformació del sistema». Així, amb l’objectiu de redactar un pla amotllat a la realitat del territori, el departament ha organitzat tres sessions participatives que han donat veu tant a professionals com a la ciutadania en les accions «prioritàries» que caldrà implementar en els propers anys en matèria de salut al Pirineu. En aquesta fase hi ha pres part un grup de disset actors del sector mèdic i ara el pla és en fase de revisió. El Govern ha previst aprovar-lo el mes de juliol i donar-lo a conèixer públicament. Des del departament han remarcat que el pla planteja anar «més enllà de l’absència de malaltia i que és el resultat de la relació entre les persones i l’entorn físic i social». El pla de Salut del Pirineu tindrà un termini d’actuació fins l’any 2025.