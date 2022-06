El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat ha traslladat al Consell Executiu el primer document de la futura Agenda estratègica del Pirineu, un projecte que es fixa com a horitzó l’any 2030. L’Agenda ha de ser un full de ruta per orientar el desenvolupament sostenible de les comarques pirinenques els pròxims anys amb un segell i identitat pròpies, segons ha explicat el mateix Govern. Amb aquest primer document s’inicia un procés participatiu per elaborar una Agenda prèvia que serà un text d’anàlisi de les potencialitats i reptes del territori. El text previ estarà obert fins el mes d’octubre i es desenvoluparà a partir d’un document d’avanç aprovat pel Consell Executiu.