Política de màniga ampla a la frontera estatal de la Cerdanya. Un mes després de la data límit per la reobertura dels passos fronterers secundaris entre els estats espanyols i francès, París encara no ha notificat a les administracions de l’Alta Cerdanya que tingui la intenció de reobrir les dues vies afectades. Amb tot, des de finals d’abril els dos passos fronterers han estat reoberts de manera anònima i les autoritats nord-cerdanes fan els ulls grossos i hi deixen passar els vehicles. Des de les administracions locals i els cossos de seguretat han assumit la situació.

Els dos passos fronterers afectats pel tall unilateral decretat el gener de l’any passat per l’estat francès sota l’argument de la immigració il·legal i la seguretat, són el de la Vinyola, entre Puigcerdà i la Tor de Carol i el que uneix Palau de Cerdanya i Age, al terme municipal també de Puigcerdà. El pas de la VInyola és de major trànsit que el de Palau perquè suporta part dels vehicles que transiten per l’eix europeu E-9 procedent de l’Arieja o d’Andorra i es coneixen la drecera. En els dos casos la situació és diferent des de finals d’abril. A la carretera de la Vinyola les pilones de formigó han estat separades uns metres per tal que els vehicles hi puguin circular fent una ziga-zaga. En el cas de la carretera secundària entre Palau i Age, els blocs de formigó han estat retirats del tot i res ja no recorda la teòrica prohibició vigent de passar. En aquest cas, durant el bloqueig del vial alguns conductors esquivaven els blocs envaint els prats de conreu limítrofs, fet que va motivar la instal·lació de tanques que ho impedissin.

Des de la gendarmeria de Sallagosa han explicat que la reobertura no és oficial i, doncs, es tracta d’una situació creada per la retirada anònima de les pilones i han admès la permissivitat de facto perquè els veïns hi passin. Igualment, des de l’Ajuntament de la Tor han apuntat que quan París notifiqui oficialment la reobertura del Camí de la Vinyola es trauran les seves pilones. Igualment l’Ajuntament del poble fronterer d’Estavar també ha confirmat que l’administració local no ha rebut cap notificació oficial respecte el desbloqueig.