La consellera de presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, va assegurar, ahir des de Montserrat, que Catalunya només es planteja l’escenari d’una candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030.

Segons la consellera, «hi podem arribar», i «aquest és el nostre objectiu i escenari» en el qual «hem posat tot l’esforç».

També va remarcar que «hem plantejat sempre una candidatura col·laborativa» amb una candidatura que «posi en valor la nostra muntanya, les instal·lacions de Barcelona i altres àmbits de l’àrea metropolitana per poder-hi ubicar el gel». A més, va assegurar que «estem alineats amb els objectius del COI que altres territoris hi col·laborin pensant que Catalunya no pot fer uns salts o disciplines de lliscament perquè són unes infraestructures que Catalunya no té i en canvi sí que tenen altres estats».

D’aquesta forma, Vilagrà responia al president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, que en una entrevista a Catalunya Ràdio ahir va dir que que, si no hi ha cap projecte «presentable» per als Jocs del 2030, «s’anirà a la convocatòria següent», amb referència al 2034. Blanco va insistir que farà un «últim intent» per tancar una candidatura conjunta entre Catalunya i l’Aragó per als Jocs d’Hivern del 2030, però va criticar l’actitud del president aragonès, Javier Lambán. En aquest sentit va lamentar que el debat sobre la candidatura s’hagi polititzat. «És impossible d’entendre el que està passant des de la racionalitat. Passar això a un debat de comissari polític, de constitucionalistes i nacionalistes em sembla que està fora de tot el que és una candidatura esportiva», va dir.

Per la seva banda, el president d’Aragó, Javier Lambán, va afirmar que «no tira la tovallola» en relació amb la possibilitat de presentar una candidatura conjunta amb Catalunya per fer uns Jocs Olímpics d’Hivern el 2030. En aquest sentit, va remarcar que aspira a tenir uns Jocs a la totalitat del Pirineu aragonès i que a més compleixin els «compromisos» amb Aragó que se li van plantejar quan se’ls va oferir la possibilitat de fer una candidatura conjunta, és a dir, que hi hagués «equilibri» en el repartiment de proves. Lambán va afegir que assistiran a qualsevol reunió que pugui convocar el Comitè Olímpic Espanyol o el Govern de l’Estat en relació amb el projecte olímpic i va defugir entrar en cap nova disputa després de demanar dijous la dimissió d’Alejandro Blanco.

Lambán va fer aquestes declaracions des de la ciutat de Jaca, que va definir com la «capital aragonesa de l’olimpisme» i l’única que ha demostrat tenir una «vocació admirable» per organitzar uns jocs d’hivern en reiterades ocasions.

La consellera Alsina proposa incorporar Sarajevo perquè s’hi celebrin algunes de les proves

La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, aposta per incorporar Sarajevo a la possible candidatura per als Jocs d’Hivern perquè s’hi celebrin algunes proves. En una visita a la capital de Bòsnia i Hercegovina per «rellançar la col·laboració» amb la ciutat, Alsina va dir que veu «adequat» que Sarajevo aculli algunes proves dels Jocs d’Hivern sobre les quals no hi ha tradició a Catalunya per tal de no construir infraestructures que no es podrien «aprofitar en el futur». «El Govern dona suport a incorporar Sarajevo a aquesta candidatura, tot i que la decisió final no és nostra», va apuntar la consellera després que en una reunió el primer ministre del cantó de Sarajevo, Edin Forto, li mostrés la voluntat de la ciutat de fer-ho.

Alsina va recordar la «relació olímpica històrica» entre Catalunya i Sarajevo, que va començar l’any 1992 i va seguir amb la col·laboració catalana en la reconstrucció de l’estadi olímpic de la ciutat. «Ens sembla un precedent immillorable per seguir construint un futur olímpic de forma conjunta, fent que una part de les proves dels Jocs d’Hivern de l’any 2030 tinguin lloc a Sarajevo», va destacar.

Amb el primer ministre del cantó de Sarajevo, Alsina va signar un pla de col·laboració per als pròxims dos anys en recerca, educació i cultura, a banda de l’esport. «Volem rellançar aquesta aliança mirant cap al futur, i aquest pla de treball és la primera pedra per fer-ho possible», va remarcar Alsina.