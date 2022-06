L’àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Cerdanya i l’Ajuntament de Puigcerdà, sota l’ens comú Cerdanya Jove, oferiran una estada per a joves que, amb el nom de Tastets Culturals, els proposarà un cap de setmana de convivència mentre prenen contacte amb diverses manifestacions de cultura popular i tradicional.

La proposta encara la segona edició després que, en la primera, celebrada a la casa de colònies Ridolaina de Bellver, els mateixos joves participants en van fer una valoració molt satisfactòria i van demanar al Consell que les repetís, segons han explicat des de l’àrea de Joventut. Tant és així que el Consell ha decidit consolidar-les i ampliar-les amb una edició de primavera i una de tardor. Així, aquest renovat cap de setmana dels Tastets Culturals es farà els dies 17, 18 i 19 de juny a l’alberg de Can Ribals de Lles de Cerdanya.

Els joves hi entraran divendres al vespre i hi seran fins diumenge a la tarda. A l’activitat hi prendran part vint nois i noies de la Cerdanya d’entre dotze i setze anys, que durant els dos dies participaran en diversos tallers com ara de riureteràpia, dibuix manga, hip-hop, cuina, astronomia, i els oferts per entitats de cultura popular, així com també en gimcanes, cinema a la fresca i jocs de nit. L’any passat hi va col·laborar la Colla Castellera de Cerdanya. El preu de l’activitat és de 15 euros perquè té una subvenció de la Diputació de Girona. Cerdanya Jove ja ha obert les inscripcions als seus portals.