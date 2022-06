La brigada del Parc Natural Cadí-Moixeró ha portat a terme un projecte de manteniment i millora de l’entorn del refugi del Serrat de les Esposes, al terme municipal de Riu de Cerdanya. Els treballs han consistit en la neteja dels prats propers a l’equipament per tal de tornar-los a habilitar com a pastures pels ramats de la pagesia local i, alhora, per reforçar la prevenció contra els incendis davant la campanya d’estiu. Les feines han permès netejar els entorns de sotabosc i possible combustible natural d’hipotètics incendis. L’entorn del refugi del Serrat de les Esposes és un dels més freqüentats a la Cerdanya en èpoques turístics perquè la pista que hi passa a tocar també dona accés a l’avetosa de Riu, el Coll de Pendís i la vall de l’Ingla, a Bellver.