El Consell Comarcal de Cerdanya ha entregat els premis del Concurs de Projectes Empresarials, impulsat des de les àrees de Promoció Econòmica i Joventut del mateix Consell amb l’objectiu d’incentivar l’emprenedoria del jovent local. Els joves premiats han estat Anna Marginet Creus amb el primer premi Eix Innovació pel treball “Nature coworking si”; Zoe Campos Corral, amb el segon premi Eix Innovació per “Muu Found”; Nicolás Nesweda Tobia en l’Eix Creació d’Ocupació per “Distribución y comercialización de la bodega San Cebrin”; Aleix Cruilles Bertran en l’Eix Sostenibilitat Ambiental per “Instal·lació i manteniment de sistemes d’energia solar”; i Àgata Puig Ester en l’Eix Col·lectius Vulnerables per “Ja és a taula”. El Consell també ha entregat un diploma als alumnes de l’IES Pere Borrell que hi han participat.