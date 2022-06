La 33a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu ha arrencat aquest dijous a la Seu d'Urgell tot havent assolit una xifra rècord d'inscrits, amb més de 650 i superant així els 600 previstos per l'organització. La guerra a Ucraïna i els efectes que aquesta té per a les empreses és el teló de fons d'unes jornades que enguany tenen com a eix central la "innovació i sostenibilitat" com a "palanques de creixement" i que promouen una major participació entre el públic menor de 35 anys. El president de la Trobada, Josep Serveto, ha afirmat que el context actual és "incert" i amb un escenari "molt volàtil" marcat, ha detallat, per "l'increment dels preus de la matèria primera i les polítiques expansives dels bancs centrals".

Serveto ha explicat que a la Trobada al Pirineu es parlarà de les "perspectives d'incertesa" que hi ha de cara al futur i ha dit que aquestes jornades serveixen per posar sobre la taula temes d'actualitat que no només afecten l'empresa, sinó al conjunt de la societat. En aquest sentit, ha volgut deixar clar que per créixer de forma sostenible són necessàries "polítiques i accions reals" que vagin en línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. Per la seva banda, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, ha posat en valor el 'hub' tecnològic que tindrà aquest mateix any la capital alturgellenca, amb 24 socis fundadors entre els quals, ha recalcat, hi ha empreses importants del territori.

Pel que fa a la nova ubicació de les jornades empresarials, estrenada l'any passat amb la voluntat de donar compliment a les mesures de seguretat per la covid-19, el president de la Trobada ha detallat que el Palau d'Esports els permet créixer en nombre d'assistents en comparació amb la Sala Sant Domènec, on la capacitat era més limitada i ja s'havia arribat al màxim. De les ponències d'enguany també destaca el fet que al programa s'ha previst la participació de fins a 16 empresaris que exposaran el seu "cas d'èxit", així com estratègies diferencials i models de negoci.

Respecte a la presència de membres d'empreses patrocinadores del certamen que tinguin menys de 35 anys, des de l'organització han apuntat que se n'han inscrit una cinquantena. D'altra banda, en relació a la candidatura dels Jocs d'hivern 2030, el president de la Trobada considera que falta encara "molta informació" sobre el projecte olímpic perquè tant la població com el teixit empresarial es pugui "decantar sobre la connivència o no de la celebració dels JJOO" al Pirineu.

Entre els ponents de la 33a Trobada al Pirineu, destaquen l'empresari i exministre Josep Piqué, la directora de Greenpeace Espanya, Eva Saldaña, o l'economista, professora d'IESE i consellera del Banc d'Espanya, Núria Mas. El president de la Generalitat, Pere Aragonés, serà l'encarregat d'inaugurar les jornades aquest divendres, mentre que la cloenda anirà a càrrec de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Pel que fa al programa d'aquest dijous, ha comptat amb la participació José Elías, president d'Audax Renovables, i Josep Lagares, CEO de Metalquimia a la taula inaugural 'Creativació o extinció'. En aquesta primera jornada de la Trobada també s'han posat en relleu experiències empresarials d'èxit en clau lleidatana en una taula rodona amb Delfí Robinat, CEO de Culinarium; Virgínia Agelet, CCO i cofundadora d'ILERNA Online; Josep Ribalta, CEO de Grup Pinsos Ursa, i Sònia Plana, CEO d'Exquisitarium. Com és habitual, el dia es tanca amb la conferència-espectacle a càrrec de Jorge Luengo, enginyer, neuropsicòleg, il·lusionista i mag.