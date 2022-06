El Govern d’Andorra ha aprovat la renovació per un any del contracte amb la Generalitat de Catalunya pel qual rep els residus de la Cerdanya. L’Executiu d’Andorra la Vella ha aprovat l’extensió del conveni que estipula que els disset municipis de la fracció de rebuig de la comarca es traslladin setmanalment al forn incinerador de la Comella, a la capital del Principat.

El conveni fixa un màxim de 10.000 tones anuals de la Cerdanya cap a Andorra, en trasllats que es fan en camions des de la planta comarcal de distribució de residus situada a la carretera de Cortàs, al terme municipal de Bellver. L’acord entre la Generalitat i el Govern d’Andorra forma part del conveni global sobre el trasllat de residus en els dos sentits, pel qual el Principat també importa a Catalunya prop del 70% dels seus residus. En aquest sentit, la brossa cerdana que va cap a Andorra és la que es llença al contenidor de rebuig, perquè les de cartró, envasos i vidre tenen altres destinacions circumscrites en un protocol de reciclatge. El conveni entre l’Agència Catalana de Residus i Andorra apunta que la planta incineradora d’Andorra la Vella és idònia per rebre brossa de l’Alt Urgell i la Cerdanya perquè són territoris veïns. Es dona la circumstància que l’Alt Urgell, una de les comarques amb un índex més alt de separació i reciclatge de residus, no trasllada el rebuig a cremar. D’altra banda, el Govern d’Andorra necessita més residus dels que pot produir el Principat per cremar perquè la planta incineradora es va construir sobredimensionada a la seva població i per al seu funcionament òptim necessita cremar els residus importats, segons van argumentar des del Consell Comarcal de la Cerdanya ja l’any 2017 quan es va establir el conveni. Per la seva banda, l’acord ha permès la Cerdanya desfer-se d’uns residus que ja no podia continuar portant a l’abocador de Cortàs perquè havia esgotat la seva vida útil. El conveni va fixar un cost de trasllat d’uns 57 euros per tona, és a dir uns 1.140 euros per camió. La Cerdanya envia el cartró i els envasos al Berguedà, el vidre a Mollet i la fracció orgànica a Montferrer.