La delegació territorial del Pirineu Central del Col·lectiu Eixarcolant ha anunciat que per primera vegada organitza un programa d’activitats al territori de l’Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Cerdanya i Andorra. L’entitat, que, segons ha remarcat, té com a objectiu «fomentar un nou model agroalimentari emprant les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals», oferirà durant l’any un programa de tallers oberts per «descobrir els usos etnobotànics de les plantes oblidades». Així, la primera activitat de les previstes es realitzarà el diumenge 19 de juny al poble d’Ossera, a l’Alt Urgell, i consistirà en la realització d’una classe de ioga impartida per Senda Ram. La segona activitat d’aquest nou programa de la delegació territorial Pirineu Central d’Eixarcolant consistirà en la realització d’un taller de cosmètica natural per aprendre a fer xampús.