Isòvol tanca aquest cap de setmana amb la inauguració oficial de l’ajuntament i la nova plaça Major un procés de renovació del centre urbà d’All que es va iniciar el 2016 amb l’enderroc de l’antiga casa consistorial. L’equip de govern ha convocat una jornada d’inauguració per avui diumenge al migdia que inclourà una mostra de cultura popular.

La renovació del centre d’All amb la construcció d’un ajuntament nou i una plaça major ha activat el procés de revitalització del poble, que ha de completar l’obertura d’una botigueta en un dels locals de l’edifici contigu de Cal Jaume, adquirit a partir d’un tracte vitalici. El nou ajuntament ocupa una superfície d’uns 270 metres quadrats en dues plantes. A la planta baixa s’hi ha habilitat una sala polivalent, el local per al consultori mèdic i el de l’arxiu municipal. Al primer pis hi ha despatxos per als tècnics i polítics. L’edifici nou aprofita l’energia geotèrmica per escalfar-se. La construcció va suposar una inversió d’uns 600.000 euros que va tenir una subvenció de la Diputació de Girona del 80%. Pel que fa a la plaça, el disseny ha consolidat un espai per a vianants amb arbres i bancs que humanitza el centre urbà d’All, poble que fa la funció de capital d’un municipi que completen els pobles d’Isòvol i Olopte. La construcció de la plaça, feta al solar deixat per l’antic ajuntament, va tenir un pressupost d’uns 220.000 euros amb aportacions, també, de la Diputació, de la Generalitat i del mateix Ajuntament d’Isòvol. L’Ajuntament també ha activat la renovació de les places de Cal Ramonet i Major d’Olopte, i anteriorment la del poble d’Isòvol. Les obres que inaugura l’equip de govern que encapçala Joan Bertran les va començar el dirigit per l’alcalde anterior, Pere Oliu.

La inauguració és prevista per a les onze del matí amb actuacions de la Colla Bastonera de Cerdanya, la Colla Castellera de Cerdanya i els Xicots de Vilafranca. Hi assistiran, entre altres, polítics, l’alcalde, Joan Bertran, el delegat del Govern a l’Alt Pirineu i l’Aran , Ricard Pérez, i l’exconseller d’Interior de la Generalitat Joaquim Forn.