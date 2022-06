Alàs prepara els veïns per l’estrena de la nit de falles sense restriccions

El poble d’Alàs ha començat la preparació de la segona edició de les seves recuperades falles de la vigília de Sant Joan, les primeres que podrà celebrar ja sense restriccions d’aforament, després que l’any passat reprengués una tradició trobada en una documentació de l’any 1543.

Els veïns d’Alàs han organitzat tallers de preparació de les falles per tal que la nit de la revetlla hi pugui participar el màxim de gent el poble possible. Els tallers es fan en col·laboració amb els Agents Rurals per tal de recollir el material combustible dels entorns del Cadí, segons ha informat el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Així, en els tallers «es tria els materials amb els quals es construiran les falles, que són mànecs d’avellaner i fusta de pi per fer la tulipa que contindrà la teia; a continuació es classifiquen per grandària i s’inicia una cadena de producció entre tots els voluntaris per encaixar les diferents parts. El resultat és una falla de tipologia ribagorçana, de prop de dos metres i mig d’alçada», argumenten des del Consell. La previsió dels veïns és de fer una setantena de falles per cremar la propera vigília de Sant Joan. La celebració es farà amb una baixada de foc que sortirà de la serra de Santa Maria de les Peces i anirà fins la plaça d’Alàs.

Des de l’organització apunten que, en aquesta primera edició en plena normalitat, la baixada de falles es preveu diferent de la de l’any passat, quan des de l’Ajuntament i el Consell es va demanar als visitants que observessin la baixada de foc des dels afores del poble.

La tradició fallaire a Alàs es va reprendre l’any passat arran de la troballa d’un pergamí dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell que explica que l’any 1543 hi va haver un conflicte entre els veïns d’Alàs i Torres d’Alàs per l’encesa de fars i falles.