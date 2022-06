El projecte 'Les Claus de les Esglésies de la Cerdanya', que es va posar en marxa al 2019 amb dues rutes on es visiten vuit temples, s'amplia ara amb un tercer recorregut dedicat a les portalades. L'objectiu és donar a conèixer el seu valor escultòric, així com també les diferències que hi ha a cadascun dels edificis religiosos on es troben, segons ha explicat la guia de patrimoni Pilar Aláez. L'itinerari, de dues hores de durada, comença a l'església de Sant Esteve de Guils de Cerdanya i fa parades a les de Santa Eugènia de Saga i Sant Climent de Gréixer, al municipi de Ger, a més de Sant Pere d'Olopte, al terme d'Isòvol. La iniciativa, a càrrec del Consell Comarcal de la Cerdanya i el Bisbat d'Urgell, atreu unes 250 persones cada any.

L'ampliació de l'oferta es deu a la "molt bona acceptació" que ha tingut el projecte entre el públic, tenint en compte que habitualment aquests temples estan tancats i, per tant, es fa difícil poder-los visitar per lliure, tal com ha comentat Aláez. Amb aquesta tercera ruta ja en marxa, s'espera que gairebé es pugui recuperar l'afluència de visitants registrada l'any de l'estrena de la iniciativa, ja que les restriccions de la pandèmia hi van repercutir negativament. El president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, ha recordat que el projecte prové d'un fons Feder de l'any 2018 i espera que l'oferta es continuï ampliant en un futur, ja que veu tot plegat com una oportunitat per a què tant visitants com autòctons puguin conèixer aquest patrimoni de "primera mà". A banda de les portalades, al recorregut de la Solana es poden veure les esglésies de Santa Maria d'All (Isòvol), Santa Maria de Quadres (Isòvol), Santa Cecília de Bolvir i Sant Climent de Talltorta (Bolvir). En el cas de l'Obaga, hi ha les de Santa Maria de Talló (Bellver de Cerdanya), Sant Julià de Pedra (Bellver de Cerdanya), Sant Joan Baptista de Riu de Cerdanya i Sant Pere d’Alp.