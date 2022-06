El Govern demana que es valori “l’opció de presentar una candidatura catalana” als Jocs Olímpics d’Hivern. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat en una entrevista a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’ que ja estan mantenint converses “informals” amb el Comitè Olímpic Espanyol al respecte, ja l’executiu català veu la proposta conjunta amb l’Aragó “en un punt de no retorn”. “Ho veig dificilíssim”, ha dit. Vilagrà ha defensat que Catalunya pot presentar pel 2030 una candidatura “competitiva i potent” col·laborant amb altres estats, però no ha descartat que es puguin presentar per als jocs del 2034. “Sempre estem disposats a col·laborar al màxim”, ha afirmat Vilagrà, que no ha concretat quan el COE podria decidir sobre els JJOO.

Malgrat considerar que hi ha “un consens ampli territorial” per celebrar els JJOO d’Hivern a Catalunya, Vilagrà ha assegurat aquest dimecres que consultaran la ciutadania afectada. “La ciutadania del Pirineu decidirà sobre aquest projecte”, ha remarcat. Selectivitat Preguntada per la intenció del govern espanyol d'homogeneïtzar part dels exàmens de selectivitat a l'Estat, Vilagrà ha acusat l'executiu de PSOE i Podem d'actuar de forma "recentralitzadora". La consellera ha avisat que defensaran amb "ungles i dents" el "model d'èxit" de les proves que es fan a Catalunya. "El govern de l'Estat està en un procés de recentralització, ho veiem en molts àmbits", ha subratllat. La consellera de la Presidència ha reiterat que no tenen novetats sobre la data per la reunió entre el president Pere Aragonès i el president espanyol Pedro Sánchez i ha insistit que cal una "sortida" a la crisi de confiança generada pel 'Catalangate'.