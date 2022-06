La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet ha repartit 1.895 lots de tres carmanyoles entre els veïns de la Seu i el seu entorn amb l’objectiu que es puguin utilitzar en la compra de productes frescos a granel, com ara carn i peix. En la campanya hi participen 25 comerços especialitzats i supermercats de la Seu d’Urgell en una experiència que vol ser pionera a Catalunya. D’aquesta manera, es dona continuïtat a una iniciativa que es va dur a terme a finals de 2018, la qual consistia en substituir les bosses de plàstic als establiments per d’altres de compostables i distribuir-ne de malla per portar fruita. Aquesta nova acció ha durat vuit jornades i d’entre 200 i 250 persones s’hi han acostat cada dia al punt habilitat de repartiment.