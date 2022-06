El Grup de Recerca de Cerdanya i l’Ajuntament de Llívia han convocat la sisena edició del Concurs de Fotografia de Flora Cerdana. El concurs, que porta per nom Esteve Sais Vila de Llívia, està dedicat a la flor natural que creix a la vall, de manera que no s’hi poden presentar imatges de flors cultivades o de jardí. Segons han informat els organitzadors del certamen, el jurat valorarà tant la qualitat de les fotografies com la seva bellesa i raresa de la flor fotografiada. Les imatges han d’haver estat preses a la Cerdanya però també al Capcir i el Baridà. El veredicte del jurat es farà públic durant l’acte de lliurament de premis del 40è Concurs de Rams de Flors de Muntanya, a la Sala Teatre del Poliesportiu de Llívia, que es farà el dilluns 15 d’agost. L’organització ha establert tres premis de 150, 100 i 50 euros, que no poden recaure en un mateix autor. El termini per presentar imatges es tancarà el dia onze d’agost.