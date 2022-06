STOP JJOO ha denunciat aquest dimecres davant del Síndic de Greuges i de l’Oficina Antifrau la campanya publicitària del Govern a favor dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 per considerar que intenta “crear un clima favorable als jocs” i que “vulnera el principi de neutralitat institucional”.

La plataforma al·lega que l’espot de 30 segons que ha difós la secretaria general d’esports no respecta el debat igualitari que hi ha d’haver entre detractors i favorable segons la Llei de Consultes de Catalunya. El vídeo en qüestió, que està penjat al canal de YouTube d’Esports i que s’ha emès en mitjans de comunicació de la CCMA, presenta diverses imatges del Pirineu i eslògans com “Una oportunitat per tornar a brillar i enamorar el món sencer”.