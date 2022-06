Ferrocarrils de la Generalitat ha fixat el dia 24 de juny, festa de Sant Joan, com a data d’inici de la temporada d’estiu a les instal·lacions de la Molina. Aquesta nova campanya d’estiu estarà activa fins el dos d’octubre.

Segons han remarcat la presidenta de Ferrocarrils, Marta Subirà, i el director general, Pere Calvet, amb els directors de les explotacions turístiques d’aquest ens de la Generalitat, l’estació pública d’Alp centrarà la seva oferta d’activitats en Bike Park i els passeigs panoràmics amb el Telecadira Cap de Comella i el Telecabina Cadí Moixeró fins el cim de la Tosa, situat a la cota 2.537 metres. En aquest sentit, des de Ferrocarrils han emfatitzat que el cim «esdevé un punt de partida immillorable» per fer excursions en alçada com les dels circuits de les Mines i de la Fauna del Parc Natural Cadí-Moixeró. En aquest sentit, el cim de la Tosa està cridat a reimpulsar-se com a destí turístic familiar amb la inauguració, ja aquest estiu, del nou mirador. Es tractarà d’una balconada al turó de davant del refugi del Niu de l’Àliga sobre la Catalunya central.