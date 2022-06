Llívia ha repoblat el seu entorn fluvial amb més de 6.0000 alevins de truita per enfortir un atractiu turístic com a destí de pesca que en els últims anys ha fet de l’enclavament un dels referents al Pirineu, tal com ha anunciat l’Ajuntament i l’associació local de pescadors.

En la última setmana els pescadors de Llívia han portat a terme una campanya de repoblament amb l’alliberament de més de 6.000 alevins de truita fario, espècie autòctona del Pirineu, en una vintena de trams del Segre, la riera d’Er i el torrent d’Estaüja. Els peixos provenen d’una donació dels guardes del Pirineus Orientals. Segons han recordat des del consistori, els pescadors de Llívia fa més de vint-i-cinc anys que porten a terme el repoblament del parc fluvial llivienc. En aquest sentit, el vicepresident de la Societat de Pesca de la Cerdanya i guardia fluvial voluntari , Miquel Rodríguez, ha explicat que tot i que en l’àmbit local cada vegada queden menys aficionats a la pesca, «ens trobem que cada any creix el volum de pescadors que venen a Llívia, d’altres indrets. I això és degut al fet que la llera, els marges i el riu està molt ben conservat i molt net. Molts pescadors ens diuen que fa goig venir a Llívia». Rodríguez ha recordat que aquest espai de pesca a Llívia és lliure i que per tant per pescar-hi tan sols cal tenir vigent la llicència corresponent. La temporada va començar el passat mes de març i finalitzarà a final d’agost. El vessant turístic de Llívia com a destí de pesca, una activitat amb molta tradició també a l’Alta Cerdanya i resta de comarques del costat nord del Pirineu, se suma a les majoritàrires com ara la cultural, de restauració i allotjament. Nova població a Puigcerdà El repoblament del Segre al seu pas per Llívia coincideix amb el fet pels agents rurals al llac de Puigcerdà fa una setmana. En aquesta ocasió, els tècnics de fauna van alliberar en col·laboració amb l’Ajuntament, 50.000 alevins de truita per tal de millorar la biodiversitat del llac. En aquest cas, els experts apunten que tan sols sobreviuen entre el 5 i el 10% dels peixos.