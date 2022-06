La consellera de la Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, encarregarà a la directora de l’Oficina Tècnica del projecte de candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030, Mònica Bosch, l’elaboració d’una proposta de projecte de candidatura de Catalunya en solitari per presentar-la al Comitè Olímpic Espanyol (COE). La Generalitat ha fet un pas endavant en el conflicte amb el Govern d’Aragó, que té com a principal líder el president Aragonès, socialista. Vilagrà també mostra rebuit a la tebior del govern central en aquest tema.

«La Generalitat continua endavant» amb el projecte olímpic, assegura la consellera, que afegia ahir al matí que aquesta candidatura pròpia s’haurà d’elaborar tenint en compte les col·laboracions externes que calen atès que Catalunya no preveu acollir les disciplines de salt i de lliscament perquè no té les instal·lacions per fer-ho. «Amb aquesta col·laboració externa i els actius propis que tenim a Catalunya ens veiem perfectament capaços de fer una candidatura competitiva, potent i amb possibilitats d’èxit», ha destacat.

Vilagrà ha explicat que el Comitè Olímpic Internacional (COI) ha expressat la voluntat que els Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 se celebrin a Europa, per la qual cosa creu que el Govern central no hauria de «deixar passar aquesta oportunitat».

«Qui deixaria passar aquesta oportunitat? De debò diu el Govern de l’Estat que si no hi ha acord amb Aragó això queda tancat?», recriminava ahir. I va tornar a dir que la candidatura conjunta amb Aragó està en un punt de no retorn i creu que cal plantejar com una alternativa la proposta pròpia de Catalunya.

Vilagrà defensa que el Govern ha actuat des d’un principi seriosament en la negociació tècnica sobre la candidatura, però lamentava que el debat s’hagi polititzat i va acusar el Govern d’Aragó de tenir un «to anticatalanista» en les seves últimes declaracions.

Vilagrà va assegurar que ja ha parlat informalment amb el COE per oferir la possibilitat que es presenti una candidatura íntegrament catalana i sostenia que «ningú no pot tenir dret a veto», després que el Govern d’Aragó ha dit que intentaria evitar un projecte olímpic només de Catalunya.

Preguntada per si contempla la possibilitat que es presenti la candidatura per als JJOO del 2034, va respondre que això no està sobre la taula: «No hi ha cap motiu per esperar-nos», va dir.

No a la comissió bilateral

La consellera Vilagrà va insistir que la relació amb el Govern espanyol està congelada i continua sense normalitzar-se perquè hi ha una «crisi de confiança absoluta» arran del cas d’espionatge a líders independentistes amb el programari Pegasus.

En aquest sentit va rebutjar que la Comissió Bilateral Generalitat-Estat es faci el mes de juliol com estava previst --aquest organisme es reuneix cada sis mesos, ja es va reunir l’agost de l’any passat i el febrer del 2022-- perquè «no hi ha cap traspàs important sobre la taula».

«Ni hi ha traspassos, ni hi ha cap element important sobre la taula. No volem fer més una Bilateral sobre l’estació metereológica del turó de l’Home», va assegurar ahir la conseller, i va retreure que, al seu parer, els resultats de la Comissió Bilateral fins ara «han estat escassos».