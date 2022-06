El Consell Comarcal de Cerdanya conjuntament amb altres ens i entitats locals han ampliat durant aquest curs escolar el programa de formació Som com som d’educació afectiva i sexual a tot el professorat de la comarca. El programa havia arribat prèviament també a bona part dels alumnes.

Segons el balanç fet pels responsables del programa, un total de 181 docents han participat en un curs de 20 hores. D’aquests docents, 40 han estat d’educació infantil, 75 de primària i 66 de secundària. La formació ha estat impartida pel psicòleg alt urgellenc Miquel Alet. Des del Consell Comarcal, els responsables del programa han argumentat que «el projecte som com som s’ha desenvolupat amb diferents línies de treball per a poder arribar al màxim de professionals que treballen o estan en el dia a dia dels infants i joves per conèixer el que s’explica en el som com som, així com donar eines i recursos per a poder detectar quina és la situació dels alumnes en cada moment i si hi ha la necessitat de treballar abans i després de la xerrada del Som com som a les aules. La formació ha estat gratuïta pel professorat i el seu cost l’ha assumit el mateix Consell.

El programa Som com som d’educació afectiva i sexual s’ampliarà ara al sector del lleure. Els seus coordinadors han previst pel dilluns 27 de juny una formació de quatre hores per a professionals de lleure i extraescolars de la comarca per la qual cosa els ha fet una crida a participar-hi.