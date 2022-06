La Guàrdia d’Ares recuperarà el dia 24 de juny la Jornada de Mitologia Pirinenca, que arribarà a la 14a edició amb diverses novetats segons ha anunciat el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Aquest esdeveniment de cultura popular i tradicional té com a objectiu la «divulgació de l’imaginari col·lectiu del Pirineu com a element essencial del patrimoni cultural immaterial de la societat de muntanya». La Guàrdia d’Ares, al municipi de les Valls d’Aguilar, és l’escenari de nombroses llegendes, entre les quals destaca la dels tarters dels Manairons. A la Jornada de Mitologia Pirinenca d’aquest any les dones agafaran un protagonisme especial amb un programa d’actes que inclou concerts de música a càrrec de dones i presentació de llibres per part d’escriptores. També s’hi farà una representació teatral.