L’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell ha programat un concert del seu cor de noies ‘Noves Veus’ per aquest diumenge dia 19 de juny. La sessió començarà a les sis de la tarda a la sala de la Immaculada de la capital alt urgellenca. Segons han remarcat des de l’escola de música, el repertori que interpretarà aquet grup coral estarà format per cançons de diferents estils com ara el pop, rock i cançó catalana i comptaran amb l’acompanyament musical del piano de Lourdes Querencia. També oferiran cançons cantades a capella. La direcció del cor anirà a càrrec de l’Amàlia Sanz. L’entrada al concert és lliure i gratuïta. Des de l’Escola Muncipal de Música de la Seu han apuntat que el dimecres dia 22 de juny celebrarà el concert de fi de curs. Aquest concert començarà a dos quarts del vuit del vespre a la plaça de les Monges, amb l’actuació de les diferents formacions i cors de l’escola i conservatori.