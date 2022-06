El Cerdanya Film Festival arriba a la 13a edició i enguany proposa un nou Campus de Cinema, adreçat a joves entre 12 i 17 anys que tindrà lloc del 9 al 16 de juliol a Cortariu, al sud de Pi, que pertany al municipi de Bellver de Cerdanya. L’activitat, amb el títol «8 dies per viure una experiència cinematogràfica completa de la mà del Cerdanya Film Festival», està enfocada al rodatge de curtmetratges, a l’ús de tecnologia i al lleure estiuenc.

L’objectiu del Cerdanya Film Festival és impulsar un espai per a joves interessats en el món del cinema que vulguin fer experimentació audiovisual en múltiples formats i suports, l’ús de les tecnologies (drons i material professional) i el lleure i les activitats d’estiu.

El campus de cinema juvenil té una durada d’una setmana i es farà al paratge de Cortariu, dins l’àmbit del Parc Natural del Cadí-Moixeró, on se’ls donaran les eines per aprendre a crear una peça audiovisual. Al llarg de l’estada, els joves viuran la creació d’una peça audiovisual des de la preproducció (guió, guió tècnic, assaig d’actors, etc), passant per la producció (rodatge amb tecnologia professional de filmació) i la postproducció (muntatge, edició de color, banda sonora, edició de so, etc).

Paral·lelament, l’organització ha preparat tallers, activitats de lleure, aventura, piscina i la descoberta de l’entorn natural del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

El Campus està dirigit pel Nil Sicart, l’equip de Cortariu Cadí i en César Candilejo (Polseres vermelles, Puzzle Love, Gran nord...). i hi ha un equip de monitors i professionals del sector perquè «els joves passin una setmana de cine!», asseguren el organitzadors. Les inscripcions estan obertes fins a finals de juny a través del web www.cerdanyafilmfestival.cat/campus-cinema.

El Cerdanya Film Festival és un festival soci de Catalunya Film Festivals, Federación Pantalla i Costa Brava-Girona Festivals. Entre d’altres, té el suport i finançament institucional del Ministeri de Cultura i Esports, dels departament de Cultura i d’Exteriors de la Generalitat del Parc Natural del Cadí-Moixeró i l’Ajuntament de Puigcerdà.