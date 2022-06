La Comissió d’entitats de la Flama del Canigó de Cerdanya ha fet una crida a la població a participar en la rebuda del foc mític de Sant Joan a la vall en un itinerari que començarà a Sallagosa el dijous dia 23 a un quart d’onze del matí. A partir d’aquesta primera població cerdana, la flama passarà per Llívia, la Guingueta d’Ix, Puigcerdà, Alp, Ger, Bellver i Martinet, on arribarà a tres quarts de dues del migdia. La comitiva repartirà el foc amb cotxes, bicicleta i a peu gràcies a la col·laboració d’un grup de voluntaris. La Comissió ha fet una crida «a participar d’aquesta tradició, que ho és de tots els Països Catalans. Si el vostre horari i situació laboral ho permet, no us quedeu a casa. Feu palesa la vostre presència a les places i Ajuntaments». Igualment, la Comissió ha fet una crida a fer de voluntari.