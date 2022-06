El Govern manté la candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern després que el Comitè Olímpic Espanyol hagi descartat el projecte pel qual treballaven de cara al 2030 conjuntament amb l'executiu aragonès. Així ho ha explicat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que aquest dilluns s'ha trobat amb el president del COE, Alejandro Blanco. Vilagrà ha lamentat que l'acord tècnic ha estat "torpedinat" pel govern de Lambán i s'ha queixat del "silenci clamorós" del ministre Miquel Iceta. La consellera ha dit que el Govern "està preparat" i que "tècnicament és possible que presenti candidatura liderada només per a Catalunya". Per això treballen una proposta i la validaran territorialment mitjançant la Comissió Territorial de Jocs Olímpics.

En aquesta Comissió Territorial hi ha representants els alcaldes del Pirineu que serien amfitrions d'alguna de les proves de l'esdeveniment, i també consells comarcals. Quan la proposta estigui presentada tècnicament, aleshores la presentaran al COE perquè l'elevi al Comitè Olímpic Internacional (COI). Vilagrà ha insistit que el Govern "no vol perdre aquesta oportunitat" que representen els Jocs d'hivern. També s'ha preguntat per què cal esperar al 2034. De fet, així li ha traslladat a Blanco. Amb tot, Vilagrà ha reconegut que "per calendari" potser no és possible fer-ho el 2030, però que a ella li toca "expressar-ho" en aquests termes. La consellera ha evitat explicar les raons per les quals el COE ha pres aquesta decisió i ha deixat els arguments per a Blanco, que dimarts a les set de la tarda oferirà una roda de premsa. Ell "explicarà els termes en què es produirà l'agenda olímpica els pròxims anys", ha dit Vilagrà, que ha recordat que ja es va avalar la possibilitat que Catalunya pogués presentar una candidatura en solitari.