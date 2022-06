La Cerdanya i el Pirineu, amb el lideratge de Puigcerdà, volen esdevenir Comunitat Europea de l’Esport l’any que ve. Representants de tot el Pirineu han preperat en els últims tres anys la candidatura «Pirineu Català Comunitat Europea de l’Esport» que ara haurà de validar l’Associació de Capitals i Ciutats Europees de l’Esport (ACES Europe). En la proposta hi entren la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà.

El projecte té com a finalitat donar un nou impuls a l’esport en tant que vehiculador de salut i motor de la societat en els àmbits escolar, social, professional i turístic. La candidatura l’han impulsat l’Ajuntament de Puigcerdà, la Fundació Catalana per a l’Esport i Generalitat de Catalunya i l’han presentant davant de l’ACES. Igualment, té l’aval o la participació dels consells comarcals i ajuntaments de les comarques de l’ Alt Pirineu i l’Aran i del Prepirineu, les diputacions de Girona, Lleida i Barcelona, l’Agència Catalana de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). La setmana que ve una delegació europea visitarà el territori durant tres dies per avaluar les instal·lacions esportives i la proposta de la candidatura.

ACES Europe és una associació sense ànim de lucre amb seu a Brussel·les que anualment designa reconeixements de Comunitat Europea de l’Esport. A l’estat espanyol concedeix dues designacions.

En la presentació, celebrada al Museu Cerdà de Puigcerdà, hi han intervingut l’alcalde local, Albert Piñeira; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer: el president de la Fundació Catalana per l’Esport, Pere Sust; el delegat de l’ACES Joan Anton Camuñas; i el responsable executiu de la candidatura Jordi Congost. Piñeira ha destacat que al Pirineu i Prepirineu hi ha 3.700 equipaments esportius, la qual cosa suposa el 12% de tot el país quan tan sols té l’1% de la població. Per l’alcalde de Puigcerdà, el nou impuls del territori com a Comunitat Europea de l’Esport ha de servir per continuar desestacionalitzant el turisme «gràcies a un llegat que ha d’anar més enllà de l’any 2023»,