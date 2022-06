El català s'estendrà progressivament als centres educatius de la Catalunya Nord i, en un termini de 10 anys, tots els alumnes que vulguin el podran aprendre. Així ho estableix l’Acord-Marc per al desenvolupament i l’estructuració de l’ensenyament del català que han signat aquest matí l’Estat francès, la Regió d’Occitània i el Departament dels Pirineus Orientals a Perpinyà. A l'acte de signatura hi ha assistit, en representació de la Generalitat de Catalunya, el secretari de Política Lingüística, Francesc-Xavier Vila, i el director general de la casa de la Generalitat a Perpinyà, Alfons Quera i Carré.

Han signat l'acord, Sophie Béjean, rectora de l’Acadèmia de Montpeller, en representació d'Educació Nacional; Benjamin Assié, conseller regional responsable de les llengües occitana i catalana, en representació de la Regió d'Occitània, i Hermeline Malherbe, presidenta del Consell Departamental dels Pirineus Orientals. L’Oficina Pública de la Llengua Catalana (OPCL) s’encarregarà de dinamitzar i fer el seguiment anual de l’aplicació de l’acord, que es desplegarà a partir d'un conveni específic que en concretarà els aspectes pràctics i que se signarà properament.

L'acord arriba després de constatar que hi ha una reducció constant del nombre de parlants de la llengua catalana en tota la franja que s'ha parlat històricament i que està sota el domini de l'Estat Francès. Es considera urgent fer una política per a la promoció de l'ensenyament del català a través de polítiques públiques. El concert, segons consta en el document, té la voluntat de "garantir la transmissió de la llengua catalana a les joves generacions".

El centre que vetllarà per l'aplicació d'aquestes polítiques serà l'acadèmia de Montpeller. I Catalunya i les regions del Pirineus Orientals crearan l'Oficina Pública de la Llengua Catalana (OPLC) on s'integren totes les parts interessades en la promoció de la llengua.

Segons la darrera Enquesta d’usos lingüístics a la Catalunya del Nord 2015, realitzada pel Departament, la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Perpinyà, més del 80 % dels habitants volen que els seus infants aprenguin la llengua catalana a l’escola, i aquesta voluntat ha contribuït a veure la necessitat de l'acord.

Diu l’acord marc, que el mateix document "corrobora l’interès educatiu i social de la transmissió escolar de la llengua i de la cultura catalanes". I destaca que la Constitució francesa té un lloc per al català (art. 75-1). Destaca, també, que "la llengua catalana és una eina inclusiva, d’intercanvi per al territori al si de la República Francesa i ha de permetre l’obertura als altres territoris de l’àrea lingüística catalanoparlant: Andorra; Catalunya, Comunitat Valenciana (País Valencià), Illes Balears, part oriental d’Aragó (Franja de Ponent), a Espanya; Alghero (L’Alguer) a Sardenya, Itàlia.

Voluntat compartida: augmentar el nombre de parlants i afavorir l’ensenyament del català

En impulsors de l'acord consideren que la creació de l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, amb l’Estat francès, les col·lectivitats territorials, la universitat i el món associatiu, és l'inicici d'una "dinàmica comuna històrica, compromesa, i a favor de la llengua".

La convenció específica constarà de diversos eixos de treball, en particular: -els recursos humans, especialment la contractació i la formació del personal d'enquadrament, professorat, intervinents, assistents, etc.; -el desenvolupament de l’oferta d’ensenyament per territoris i recorrepuguts educatius per tal de facilitar en particular la continuïtat i la creació de línies d'enseynament bilingües als territoris; -el desenvolupament d’eines pedagògiques adaptades i l’accés a eines ja existents en altres territoris i regions catalanoparlants i en relació amb la xarxa Canopé.

L’OPLC també es compromet a fer un diagnòstic sobre l’oferta i l’accessibilitat de l’ensenyament de i en la llengua catalana en partenariat amb l’Educació Nacional, les col·lectivitats territorials, la universitat, l’ensenyament privat i les associacions concernides. Serà al segon semestre del 2022. I en els propers mesos, des de l'OPLC s'obrirà un debat sobre «El català, una llengua per què? i per fer què?».