Puigcerdà aprova el pla per fer la promoció més gran de pisos protegits

L’Ajuntament de Puigcerdà ha redefinit i aprovat el Pla Parcial del sector de la Pedragosa per tal que en els pròxims mesos s’hi pugui començar a construir una promoció d’habitatge a preu protegit que ha de ser la més gran mai plantejada a la vila i la comarca. Una vegada aprovada la modificació del Pla Parcial urbanístic, el consistori posarà el projecte a licitació pública perquè una constructora faci les obres amb una inversió estimada en uns 14 milions d’euros.

El ple municipal de Puigcerdà ha donat llum verd al projecte amb dos canvis respecte el plantejament inicial. D’una banda es permetrà els edificis tenir més d’una planta subterrànies per ubicar-hi el pàrquing i, de l’altra, es vincularà una sola plaça d’aparcament per habitatge. Amb aquestes variacions, el projecte ja és a punt per iniciar els tràmits previs a la construcció de 134 pisos de protecció oficial, dels quals 90 s’oferiran en règim general i 44 a preu concertat, en els dos casos fora de la influència del mercat immobiliari. D’aquests habitatges se’n faran tant de compra com de lloguer i de diverses superfícies per tal d’oferir pisos a les diferents necessitats familiars.

En aquest àmbit, la Generalitat va fer públic l’any passat que el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge (PTSH) estima que Puigcerdà necessitarà 329 habitatges per destinar a polítiques socials en les pròximes dues dècades. L’Oficina Local d’Habitatge regularà i gestionarà les demandes de pis i l’atorgament de les claus.