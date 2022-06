El Govern del Consell per la República ha decidit suspendre la seva consulta alternativa sobre els Jocs d'hivern del 2030. En un comunicat, l'entitat explica que entén que hi ha hagut una "modificació substancial" de l'escenari, després de la decisió del COE de rebutjar la candidatura de Catalunya i Aragó pel 2030. El COE tampoc no dona suport al Govern de la Generalitat, que pretén presentar una candidatura amb Catalunya una en solitari. El Consell volia que la seva pregunta fos "complementària" a la de la Generalitat, tal com va anunciar el vicepresident de l'ens, Toni Comín, a finals d'abril, i que fos oberta a tota la ciutadania.

La votació del Consell s'havia de fer de manera telemàtica, durant diversos dies, i amb una única pregunta: "Creus que s'han de fer uns Jocs Olímpics al Pirineu?". Les opcions de resposta eren tres: "Sí", "No" o "No ho sé". Finalment, però, la consulta queda "suspesa". Al seu torn, la Generalitat manté la consulta encara viva. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha reiterat aquest dijous que la consulta a les comarques afectades es farà quan la candidatura en solitari estigui "configurada". La consulta del Consell va provocar les crítiques d'ERC. La secretària general republicana, Marta Rovira, en una entrevista a l'ACN del 8 de maig, va carregar contra l'entitat a l'exili per tenir una "agenda alternativa" i per "contraprogramar" activitats de la Generalitat. "És una molt bona idea tenir un òrgan representatiu transversal i internacional. Però no entenem què pretén quan fa activitats pràcticament idèntiques o paral·leles a les del Govern", va constatar Rovira, exiliada des de fa més de quatre anys.