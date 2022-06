La baixada de les falles d’Alàs i Cerc encara la segona edició de l’època contemporània en un context d’alt risc d’incendis a causa de la sequera i de l’onada de calor amb què ha acabat la primavera. Davant d’aquesta situació i per tal de minimitzar els seus efectes seguint l’exemple d’altres poblacions, els organitzadors han decidit aplicar restriccions per fer compatible aquesta celebració centrada en el foc amb la situació meteorològica actual. Així, aquest any no s’encendrà el far al serrat de les Peces i els fallaires baixaran les falles apagades, il·luminant el camí amb mitjans alternatius com ara frontals o leds. Un cop dins del nucli, i sempre que les condicions ho permetin, s’encendran les falles i els fallaires faran un recorregut urbà abans d’encendre la foguera a la plaça Major. L’inici de la baixada està prevista per les deu de la nit i l’arribada a la plaça major d’Alàs cap a dos quarts d’onze. Després es farà un concert.