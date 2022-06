La Universitat Ramon Llull, l’Associació Universitària de Cerdanya (Aucer) i l’Ajuntament de Puigcerdà han renovat l’acord de col·laboració per recuperar i reimpulsar la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà aquest mes de juliol ja sense mesures restrictives d’aforament i accés. Alhora, aquesta nova edició, l’organització ha volgut enfortir el campus de formació i els espais de conferències traslladant els cursos de les aules de l’escola Alfons I a les de l’institut Pere Borrell.

El canvi d’ubicació dels cursos permetrà la Universitat d’Estiu concentrar entre l’onze i el quinze de juliol els alumnes inscrits, professorat i assistents als tallers i xerrades en un mateix entorn al voltant de l’institut i el Museu Cerdà, al costat de llevant de la vila. Aquesta concepció més «compacte» de l’esdeveniment acadèmic, tal com han definit els mateixos organitzadors, possibilitarà major contacte entre estudiants i públic ocasional de les activitats obertes. En aquest sentit, la nova edició de la Universitat d’Estiu Ramon Llull també renova l’aposta per les activitats obertes a tota la població. Des de l’Aucer han apuntat que precisament un altre element que es recupera és el de les activitats obertes a tothom. Aquest programa començarà dilluns dia onze de juliol a la Sala de Convencions del Museu Cerdà amb la lliçó inaugural: «Lideratge femení, un canvi de postura», a càrrec de la periodista, influencer i experta en comunicació no verbal Patrycia Centeno. El cartell d’activitats també inclourà la «Nit dels Estels», que es farà el dia dotze de juliol a La Molina, en col·laboració amb FGC i l’Agrupació Astronòmica de Sabadell; així com la «Nit d’Arts», que es farà el dia tretze de juliol a l’Estany de Puigcerdà i la conferència de cloenda, el dia quinze de juliol al Museu Cerdà.

La represa de la cita acadèmica ha estat possible gràcies també a la continuïtat dels seus espònsors tradicionals, tal com han remarcat des de l’Aucer. Les inscripcions ja estan obertes al portal web de l’associació aucer.org. La Universitat d’Estiu ha programat nou cursos, quatre tallers i dues jornades professionals.