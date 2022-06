La Diputació de Girona ha aprovat la concessió de les subvencions a ajuntaments i consells comarcals de la demarcació en l’àmbit de l’habitatge per a aquest 2022. Es tracta d’una partida de 2.037.473 euros que serviran per impulsar polítiques socials d’habitatge, per portar a terme inversions en habitatges socials i per comprar-ne. En el programa d’ inversions en habitatges destinades a polítiques socials, amb una assignació de 656.603 euros, hi participaran els ajuntaments de Puigcerdà i Bolvir. Pel que fa al programa d’estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, hi han quedat integrats Bolvir i Fontanals. Puigcerdà també ha quedat inclòs en el programa de lluita contra la pobresa energètica i en el de polítiques d’habitatge en l’àmbit comarcal.