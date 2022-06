L’Ajuntament de Lles ha fet pública la nova ordenança d’estacionament i pernocta en vehicles en els aparcaments del seu entorn natural per afrontar la cada vegada major presència d’autocaravanes i vehicles camperitzats en espais que no tenen els serveis adequats per aquesta pràctica. Es tracta d’una ordenança que va impulsar fa dos anys i que ara se n’ha aprovat l’última modificació per tal que sigui vigent ja aquest estiu.

La nova normativa local estableix que el seu objectiu és « establir un marc regulador que permeti la distribució racional dels espais públics i de l’estacionament temporal o itinerant dins el terme municipal, amb la finalitat de no entorpir el trànsit rodat de vehicles, preservar els recursos i espais naturals del mateix, minimitzar els possibles impactes ambientals, garantir la seguretat de les persones i la deguda rotació i distribució equitativa dels aparcaments públics entre tots els usuari de les vies públiques, així com fomentar el desenvolupament econòmic del municipi, especialment el turístic». Així, la norma fixa com a prohibició l’«estacionament nocturn» donant una passa més respecte la limitació d’«acampada», la qual donava un marge més ampli als conductors per dormir dins dels vehicles si es limitaven a estacionar. L’ordenança especifica que «l’estacionament nocturn i pernocta de caravanes, autocaravanes, remolcs, furgonetes o elements similars, només es podrà dur a terme en càmpings i àrees expressament creades i condicionades amb aquesta finalitat; per tant, queda prohibida la pernocta de vehicles en les àrees d’estacionament de les estacions d’esquí de Cap del Rec, a Lles, del Fornell, a Aransa, així com en l’àrea d’estacionament del pont del Vilar-ermita de Sant Marc». L’horari hàbil d’estacionament en aquestes àrees es limita entre les set del matí i les nou del vespre.

Règim sancionador

La nova ordenança aprovada definitivament atorga competències sancionadores a l’Ajuntament: «la competència per sancionar les infraccions a les disposicions en matèria de circulació per les vies urbanes i altres matèries regulades en la present ordenança correspon a l’alcalde». En aquest apartat, el text preveu multes de caràcter lleu amb un import de fins a 200 euros, infraccions greus amb sancions de fins a 400 euros i infraccions molt greus amb multes de fins a 600 euros, entre les quals hi ha la d’obstaculitzar el trànsit. L’Ajuntament s’ha reservat el dret de permetre dormir en aquests espais personal de les estacions o organitzadors d’activitats a la Natura amb permís.