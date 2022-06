El Consell Esportiu de la Cerdanya i l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal han anunciat la renovació de la seva aposta pel programa educatiu que permet ensenyar als escolars cerdans les danses tradicionals del Pirineu. El projecte «L’Escola Balla» s’ha portat a terme durant aquest curs a tots els centres docents públics amb el suport econòmic de la Diputació de Girona i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació. En el programa hi han pres part uns 500 alumnes, els quals han rebut les classes de la professora Sílvia Cassu.

«L’Escola Balla» ha permès oferir un major nombre d’hores i un treball més intens i extens dels tallers, els quals estan immersos en l’horari escolar i adaptats a cada centre, el qual escull el grup d’edat que hi participa», segons han explicat des del Consell. Els responsables del programa han apuntat que «apostem per aquests tallers perquè creiem que la formació dels nens i nenes en les danses tradicionals i del Pirineu suposa un treball corporal tant individual com en parella o grup, i crea un conjunt harmònic a partir de la individualitat; permet aprendre a escoltar, escoltar el silenci, escoltar-se un mateix, escoltar l’altre i escoltar el grup des del respecte i l’observació; percebre la pulsació de la música i associar-hi un moviment». Alhora, el programa implica el coneixement de la música tradicional i els seus instruments, les danses i ofereix als alumnes poder descobrir «un patrimoni ric i immaterial».