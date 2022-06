Els autobusos de l’Alsina Graells fan viatges buits entre la Seu i Puigcerdà

El servei de transport públic entre Puigcerdà i la Seu d’Urgell el presta actualment la companyia Alsina Graells, propietat d’Alsa. En un dia laborable, la companyia ofereix sis trajectes en cada un dels dos sentits.

El primer surt pocs minuts després d’un quart de vuit del matí, i l’últim, a les nou i deu del vespre de Puigcerdà i a tres quarts tocats de vuit de la Seu. El trajecte dura una hora i fa dotze parades, si bé algunes no les executa si no hi ha ningú a la parada i cap viatger l’ha sol·licitada. El preu del bitllet és de set euros i cinc cèntims. Des de Bellver de Cerdanya a la Seu, i a la inversa, el viatge costa 4 euros i cinquanta cèntims. En un trajecte tipus, en els viatges de mig matí o de després de dinar als autobusos hi viatgen entre cinc i deu persones. En moltes ocasions els autocars viatgen amb un sol viatger o cap. El preu i les dificultats de coordinar els horaris laborals amb les freqüències fa desistir molts veïns de les dues comarques d’utilitzar més aquest transport públic.