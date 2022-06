El Pirineu avisa que abans de parlar d’un tren nou cal modernitzar l’actual

La presidenta de Cerdanya Acció pel Clima, Núria Burgada, ha considerat que, «com a concepte, la promoció del tren ens sembla molt millor perquè és un transport públic, però cal veure com ho fan i quin impacte mediambiental tindria. Cal saber ben bé quin projecte de traçat es fa, sobretot pels estrets de Martinet i d’Isòvol. Nosaltres hi estem d’acord com a concepte, però cal analitzar bé el que es fa sobre el territori perquè últimament moltes coses es fan molt destralerament, com ara la construcció. Es fan molts projectes sense pensar en els serveis que es necessitaran després». Burgada ha apuntat que, de totes maneres, «primer de tot el que haurien de fer és arreglar la línia de Puigcerdà, que està pendent des de fa molts anys. Des de Ripoll fins a Puigcerdà i la connexió amb França».

La Cerdanya ha rebut amb una barreja d’escepticisme, incredulitat, sorpresa i prudència l’anunci fet per la Generalitat d’encarregar un estudi per obrir una nova línia de ferrocarril entre Alp i la Seu d’Urgell. Com en el debat sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern, representants del territori han coincidit que, abans que plantejar-se grans projectes, cal mirar la situació actual per resoldre les mancances d’avui.

El Govern de la Generalitat ha anunciat aquesta setmana la licitació dels estudis que han de determinar si és factible la creació de quatre noves línies de tren-tramvia a les Terres de l’Ebre, el Bages, la Costa Brava i el Pirineu. En aquest últim cas es tractaria d’una línia ferroviària de 57 quilòmetres que connectaria Barcelona amb Andorra unint la línia R3 de Rodalies a l’altura d’Alp amb la Seu d’Urgell i el Principat. El nou ramal travessaria la Cerdanya d’oest a est seguint el traçat del Segre. La nova línia, a més, permetria relligar ferroviàriament Andorra i la Seu d’Urgell amb la línia internacional que passa per Puigcerdà en direcció nord vers Foix, Tolosa i París. Per a aquest projecte, la Generalitat ha admès que primer caldrà desdoblar la línia R3 entre Montcada i Vic i renovar alguns trams entre Ripoll i Alp. L’import de licitació d’aquest estudi és de 171.000 euros, el qual ha d’estar fet en un termini de nou mesos.

El projecte ha agafat de sorpresa l’alcalde de Fontanals, al terme municipal del qual hi ha l’estació ara abandonada d’Urtx-Alp on es faria l’enllaç amb el nou ramal cap a la Seu. Ramon Chia ha argumentat que «crec que abans que fer un nou nus ferroviari aquí el que haurien de fer és acabar d’arreglar la línia i posar les estacions en condicions. A partir d’aquí parlem de la resta, perquè l’estació d’Urtx fa pena. Diria que fins i tot fa por aturar-se allà». Chia ha aprofitat per reclamar una recuperació d’aquest equipament abandonat des de fa dècades: «El que nosaltres volem és que la gent pugui utilitzar-la correctament, que els usuaris hi puguin anar tranquil·lament com es feia abans, perquè ara si has de rebre algú hi vas corrent perquè allà no s’hi pot estar ningú».

Chia també ha fet una consideració sobre l’impacte que tindria la nova línia per a la Cerdanya: «Jo no tinc clar que el tren hagi d’anar pel mig de la vall; això a mi no m’agrada, tot i que s’ha de veure què volen fer, s’ha d’estudiar el projecte i parlar amb els ajuntaments perquè, si no, passa com amb les olimpíades, que fem unes despeses bestials en projectes que es fan ells mateixos i després resulta que al territori no se li ha demanat res. Hem de mirar bé el projecte perquè el que no podem fer és trinxar-ho tot». L’Ajuntament de Fontanals ha demanat sense èxit en dues ocasions a Adif la cessió de l’antiga estació.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, no ha volgut fer consideracions sobre el projecte en espera de poder tenir més informació. Piñeira ha reclamat en moltes ocasions la modernització de la línia R3 per tal que esdevingui un transport públic competitiu amb el vehicle privat i, doncs, plantegi un recorregut de molt menys de les més de tres hores que necessita ara per unir la Cerdanya amb Barcelona.

L’ecologisme supedita el projecte a un traçat que no suposi més destrucció de la plana

M.S. pUIGCERDÀ