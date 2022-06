El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha portat a terme un projecte de construcció d’un nou dipòsit d’aigua que servirà per a les campanyes d’extinció d’incendis forestals al collet de Jovell, al terme municipal d’Urús. L’actuació, que ha tingut un pressupost total de 48.118 euros, ha permès construir un tanc rodó amb una capacitat de 124 metres cúbics d’aigua que està especialment habilitat per a helicòpters i per a camions. El dipòsit s’ha fet en una zona d’influència de diferents punts estratègics en la gestió forestal estipulats pel Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del Parc Natural del Cadí-Moixeró. El dipòsit donarà cobertura en cas d’incendi i alhora ha quedat vinculat als abeuradors del collet de Jovell. Han col·laborat en l’obra l’Ajuntament d’Urús, ramaders locals i la Direcció General de Boscos.