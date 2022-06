La Cerdanya i el Pirineu han viscut un cap de setmana llarg de Sant Joan amb un nivell d’afluència turística que empeny el sector a preveure un estiu novament de rècord, tal com ho va ser l’anterior, amb increments al voltant del 10% en les xifres de visitants respecte de l’any 2019.

Cues a les botigues d’alimentació, pàrquings de supermercats plens, famílies i excursionistes omplint les principals rutes senderistes i els centres de les poblacions amb bona ambientació al capvespre. La Cerdanya ha registrat una alta afluència de turisme, principalment de segones residències, que, amb percentatges per sobre del 60%, han esdevingut un primer assaig de la imminent temporada d’estiu. En alguns subsectors com ara el del turisme rural, l’ocupació s’ha situat a tocar del 100%. En aquest sentit, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha previst en aquests propers mesos de juliol i agost revalidar els bons resultats de l’estiu del 2021, any que es va tancar «amb els millors guarismes de tots els temps, amb uns 550.000 viatgers i 1,5 milions de pernoctacions en els establiments de turisme reglat de la demarcació de Lleida com són els hotels, càmpings, turisme rural i apartaments turístics». Un altre factor que empeny el sector a ser molt optimista per a aquest estiu és l’evolució del turisme en els primers mesos de l’any. En aquest sentit, la temporada d’esquí i activitats de neu 2021-2022 va tancar el 18 d’abril amb un rècord històric, amb 1,5 milions de forfets venuts. Així, el balanç del primer quadrimestre d’aquest any 2022 «ha tornat a donar les millors xifres quant al nombre de pernoctacions i viatgers a la demarcació, amb el sector d’hoteleria i el càmping liderant aquest bon comportament en el rànquing turístic», segons han explicat des del Patronat de la Diputació. Durant el primer quadrimestre la demarcació ha tancat amb 955.481 pernoctacions en establiments d’hoteleria, turisme rural, càmpings i apartaments turístics. El segon millor quadrimestre es va produir l’any 2006, amb 942.846 pernoctacions, i el tercer millor resultat va ser l’any 2018, amb 901.236 pernoctacions.