Aquesta setmana s’ha inaugurat una nova edició de la «Re-Trobada Esportiva de Residències», la qual aplega residències sociosanitàries de l’Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà i Principat d’Andorra. La trobada va adreçada a gent gran que viu en residències del territori amb la finalitat que els usuaris comparteixin activitats i experiències. Segons han explicat els organitzadors, es tracta d’una jornada esportiva en la que es realitzen diverses proves per a totes les persones residents que han estat entrenant durant l’any. En l’actual edició els seus responsables encara han hagut d’implantar mesures restrictives a causa de la crisi sanitària, de manera que no és presencial i cada residència organitza i realitza a cada centre les diferents proves establertes. Les activitats es fan durant tota aquesta setmana fins el dia u de juliol. De la Cerdanya hi prenen part les residències de Puigcerdà i Sant Roc de Bellver.