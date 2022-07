Lles repeteix i amplia la línia de bus per l’entorn natural

L’Ajuntament de Lles de Cerdanya i el Consell Comarcal han decidit repetir i ampliar la posada en marxa durant els mesos d’estiu del servei de transport públic amb autocars per accedir a les pistes de l’entorn natural de Cap del Rec, Arànser i Pollineres. En aquesta segona edició de la iniciativa, pionera a la Baixa Cerdanya, el bus començarà abans el mes de juliol i si hi ha demanda s’allargarà més enllà de la Diada de l’onze de setembre.

La previsió de l’Ajuntament de Lles és que el servei de transport públic es posi en marxa el dia 20 de juliol els dissabtes i diumenges i que estigui en funcionament entrat ja el setembre, per be que llavors també tan sols els caps de setmana. El mes d’agost el bus circularà cada dia. Aquests dies el Consell Comarcal activarà la licitació i concessió del servei ja que és l’òrgan comarcal l’ens que en coordina el finançament. L’any passat el servei es va activar el mes d’agost amb una bona resposta per part dels excursionistes. Tant és així que una altra de les novetats d’aquesta segona edició serà que les freqüències de pas s’avançaran per facilitar l’accés dels excursionistes matiners al medi natural. Així, el primer bus sortirà a les vuit del matí, una hora abans que l’any passat. Igualment, els serveis finalitzaran una hora abans, a les cinc de la tarda. La línia ofereix cinc freqüències en dos sentits, una que surt de l’estació d’esquí nòrdic de Lles, a Cap del Rec, i fa parades en l’accés a l’estany de l’Orri i al Pradell. L’altra línia surt d’Arànser i s’atura a Prat Miró i Pollineres. L’alcalde de Lles, Dani Olivera, ha recordat que l’any passat el servei va ser un èxit i que els excursionistes van omplir tots els autocars. La mesura treu els vehicles del medi natural i, alhora, possibilita als visitants una experiència més real de l’entorn, sense cues, col·lapses i pols.

La posada en funcionament del transport públic per les pistes forestals de Lles ja va evitar l’estiu de l’any passat la repetició dels col·lapses que s’hi van generar els últims estius abans i durant la pandèmia. La major presència de visitants a l’entorn natural va convertir alguns trams de les pistes propers a Pollineres i els estanys de la Pera en aparcaments improvisats amb episodis de cues i taps a causa de les maniobres. Amb el tancament de l’accés a les pistes durant tot l’any, el municipi ha vetat també la presència de motoristes i visitants amb quads i vehicles tot terreny. L’objectiu és harmonitzar l’experiència a la natura amb una visita adient a l’entorn.