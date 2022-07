El sector ramader de la Cerdanya gironina disposa d’una nova subvenció que els permetrà afrontar en aquest cas el foment de les pràctiques sostenibles en la seva gestió dels prats. La Diputació de Girona ha aprovat estendre una nova línia de subvencions que va crear l’any passat com a prova pilot a les Gavarres i que ara ha ampliat a tota la demarcació.

Els ramaders de la Cerdanya tindran accés a una ajuda màxima de 3.500 euros, que podrà ser el 10% més gran si l’explotació compleix alguns requisits, com ara tenir una dona contractada, si els espais es troben dins d’una zona PEIN o Xarxa Natura 2000, o si es tracta d’explotacions certificades d’agricultura ecològica. La nova ajuda pel foment de les bones pràctiques agràries té com a objectiu "fer compatibles l’activitat agrària i la conservació de la natura amb el propòsit d’afavorir la biodiversitat i fomentar pràctiques més sostenibles, com ara el manteniment de marges i l’adob verd", segons han explicat des de la Diputació. El diputat de Medi Ambient, Lluís Amat, ha explicat que "l’experiència de l’any passat ens ha permès afinar més els criteris. Hem tingut en compte l’opinió del territori i ens hem coordinat amb altres institucions per consensuar aquests criteris i evitar duplicitats, amb la finalitat de garantir una gestió curosa i respectuosa amb el patrimoni natural". La Diputació ha aprovat les bases de la nova ajuda en coordinació amb l’IRTA i el Departament d’Agricultura de la Generalitat.