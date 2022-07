L'Alt Pirineu i Aran necessita construir 200 llars cada any per satisfer la demanda de la població, segons els promotors

Les comarques de l'Alt Pirineu i Aran necessitaran comptar amb 176 noves llars cada any fins al 2024 per atendre la demanda dels seus veïns. A més, la xifra s'haurà d'incrementar fins a les 208 anuals entre 2025 i 2029, quan el ritme de construcció representarà més del doble dels càlculs fets per al període del 2015 al 2019, que era de 84 habitatges a l'any. Les dades s'han donat a conèixer aquest dilluns, en el marc d'una jornada celebrada a la Seu d'Urgell on s'ha presentat una diagnosi de la conjuntura immobiliària. Des de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) insten als ajuntaments a la col·laboració publicoprivada com a via per desenvolupar els seus sòls de reserva i impulsar-hi nous habitatges de protecció oficial per a joves.

El director general de l'APCE, Marc Torrent, ha indicat que tot i que no es preveuen grans variacions de població a les comarques pirinenques de cara als pròxims anys, si que hi haurà un creixement de la demanda d'habitatge. Així, ha detallat que el pronòstic de construir-ne unes 200 llars cada any només té en compte les que es consideren "de primer accés" i que, a aquesta xifra, cal sumar les que es fan per un ús vacacional. Ara per ara, la Cerdanya és la que té un ritme de producció més elevat, amb 223 habitatges durant el 2021 i 63 en el primer trimestre d'enguany, tot i que la Val d'Aran també registra una tendència a l'alça entre els mesos de gener i març d'aquest 2022, amb 14 nous habitatges. Torrent ha explicat que, arran de la pandèmia, s'està donat més valor a l'habitatge, motiu pel qual s'han incrementat les transaccions en aquest àmbit, sobretot durant l'any passat i els primers mesos d'enguany. També ha situat el teletreball com un element que ha restat importància a la localització de les llars, fent que ha comportat que hi hagi certes ubicacions que s'hagin vist "premiades". Pel que fa a les xifres de compravenda, han estat de 1.364 habitatges de segona mà durant el 2021 al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran i de 421 en el primer trimestre d'enguany. Mentre, en el cas d'obra nova, les dades baixen fins als 224 habitatges durant l'any passat i 48 entre gener i març d'aquest 2022. Pel que fa a la demanda segons els grups d'edat de la població, el director de l'APCE ha assegurat que els joves d'entre 25 i 35 anys que volen emancipar-se estan optant més per habitatges de segona mà i de lloguer. Davant d'aquesta situació, ha dit que creu que cal apostar per la construcció de pisos de protecció oficial, ja que, segons ha afirmat, aquest és un segment "anticrisi" i presenta un risc més baix respecte a d'altres tipus de promocions. Mentre, ha apuntat que el que busca el col·lectiu de persones d'entre 40 i 55 anys és una millora d'habitatge i que, per aquest motiu, s'està apostant per obres d'un nivell "mig alt". Finalment, per a la població d'edat més avançada, veu potencial en formules d'habitatge que comptin amb zones col·lectives i espais preparats per dur a terme serveis assistencials, com una alternativa a anar a una residència.